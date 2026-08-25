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ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 525 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 2,100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:27 PM IST
ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੱਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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