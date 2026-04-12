ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਜ: 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ, ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:16 PM IST

Punjab Crop Ddamage: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਟੀਮ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਆਰੀ 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 15% ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਚਮਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ 50% ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 15% ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Trending news

Veteran Actor Death
ਦਿੱਗਜ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ
Punjab news
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਜ: 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਦੌਰਾ
Amritpal Mehron Arrest
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਤਿਆਰੀ
zirakpur news
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ! 'ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸਵੇਰੇ ਠੰਢ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Most Wanted Criminals List
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ' ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ; 28 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
Police Inspector Bribe News
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Machhiwara News
ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀ
PSEB 8th Class Results
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ