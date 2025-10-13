Punjab Holidays News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

Punjab Holidays News: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
Punjab Holidays News: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਉਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ।
