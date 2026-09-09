Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ DGP? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ DGP? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

Punjab DGP Appointment News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। PIL ’ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ’ਤੇ DGP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 09, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:09 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ DGP? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
2
3
4
5