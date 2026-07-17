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ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ; 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ

Punjab ED Raid: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 17, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:42 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ; 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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