Punjab Election 2022: भगवंत मान की कैबिनेट में शामिल होंगे ये चेहरे !

चंडीगढ़- Punjab Election 2022: पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है. पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे. न केवल राज्य के लोगों में बल्कि बाकी लोगों में भी यह उत्सुकता बढ़ी है कि मान की कैबिनेट में किन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा.

कुछ नामों को लेकर सियासी गलियारों में अफवाहें हैं तो कुछ के मंत्री बनने की चर्चा है. क्या आप जानते हैं पंजाब कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन हैं?

भगवंत मान - मुख्यमंत्री पंजाब - गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Home Affairs and Cooperation)

अमन अरोड़ा - वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)

हरपाल सिंह चीमा - परिवहन मंत्रालय, विधानसभा अध्यक्ष (Ministry of Transport, Speaker of the Assembly)

बुद्ध राम - शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

कुलतार सिंह संधवान - कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture)

गुरमीत सिंह मीत हेयर – पीडब्ल्यूडी और बी.आर. मंत्रालय (PWD and BR ministry)

डॉ. बलबीर सिंह - समाज कल्याण और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Social Welfare and Family Welfare)

जै कृष्ण रोढ़ी - खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Ministry of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs)

प्रो. बलजिंदर कौर - स्थानीय सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Local Government and Parliamentary Affairs)

कुंवर विजय प्रताप सिंह - उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Industry and Commerce)

कुलवंत सिंह पंडोरी - सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Social Security, Women and Child Development)

सर्वजीत कौर मनुके - तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण (Technical Education and Industrial Training)

रमन बहल- राजस्व मंत्रालय (Ministry of Revenue)

कुलवंत सिंह - जलापूर्ति और स्वच्छता (water supply and sanitation)

हालांकि आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले नामों की पुष्टि नहीं की है. साथ ही ये भी बता दें कि आप के सीएम चेहरा भगवंत मान शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो गए. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने धूरी विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है.

अब सांसद भगवंत मान ने कहा कि वह जल्द शहीदों की धरती खटकड़कलां में शपथ लेंगे और एक नए पंजाब के निर्माण का आगाज करेंगे. चुनाव परिणाम आने के बाद उनके समर्थकों ने जीत पर खूब भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया.