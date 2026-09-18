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ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Punjab Employees DA News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 8% DA 4-4% ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ OPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 18, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:09 PM IST
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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