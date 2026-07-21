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ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕੂਚ; ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ

Punjab Farmers Delhi March: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ "ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 21, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:26 AM IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕੂਚ; ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕੂਚ; ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ
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