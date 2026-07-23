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ਪੰਜਾਬ 'ਚ NHAI ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

National Highway Projects: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, NHAI ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 30 ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NHAI ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:50 PM IST
ਪੰਜਾਬ 'ਚ NHAI ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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