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ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, 1350 ਰਿਆਲ ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

Sultanpur Lodhi News: ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮਸਕਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:24 PM IST
ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, 1350 ਰਿਆਲ ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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