/ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

राज्य चुनें
Punjab Police Honours News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2026 ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਮੈਡਲ' ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ' ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ, 2026) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਰਡ ਮੈਡਲ
ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ 744/FDK)
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੌਬੀ ਕੁਮਾਰ (ਨੰਬਰ 75-PAP/717)
ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚਰਨਜੀਤ (ਨੰਬਰ 1-C/332)
ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ (ਨੰਬਰ 36-PAP/489)
ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ
ਅਠਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਨਜੀਤ, ਪੀਪੀਐਸ, ਐਸਪੀ (ਇਨਵ.), ਖੰਨਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐਸ, ਐਸਪੀ, ਐਸਪੀਯੂ, ਪੰਜਾਬ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਡੀਐਸਪੀ, ਸੀਆਈਡੀ ਯੂਨਿਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ)
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਐਚਓ, ਪੀਐਸ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਡੀ ਸਬ-ਯੂਨਿਟ ਸੰਗਤ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਲਆਰ) ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਆਈ., ਜਲੰਧਰ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਲ.ਆਰ.) ਸਤਪਾਲ, ਐਮ.ਟੀ.ਓ. ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)
ਲੇਡੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੰਵਲਜੀਤ/ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਆਈ., ਐਸ.ਓ.ਜੀ. ਬੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਯੂਨਿਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਲ.ਆਰ.) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਲ.ਆਰ.) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ.
ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ
ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਸੀ.ਆਰ.) ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜ਼ੋਨਲ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ., ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਲ.ਆਰ.) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਆਈ. ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਬੀਐਸਐਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 6-ਆਈਆਰਬੀ/2061