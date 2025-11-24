350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼: ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

Anandpur Sahib News: ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਅਤੇ ਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Anandpur Sahib News: ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਗੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਣ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।