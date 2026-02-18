Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3114070
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਜਾ

Agniveers News : ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:05 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਜਾ

Agniveers News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੱਕਾ): ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

fallback

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

TAGS

Agniveers NewsCabinet Minister Mohinder Bhagatex-serviceman

Trending news

Agniveers News
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
hoshiarpur news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, PSPCL ਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Lehragaga news
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Bhagwant Mann health update 2026
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
Giani Raghbir Singh
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
Chamba Suicide
चंबा में खौफनाक वारदात! पत्नी की हत्या कर पेड़ से लटका पति
himachal rajya sabha election
राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित, इस तारीख को होगी वोटिंग; जानें पूरा शेड्यूल
Bathinda Clash News
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ
PAK vs NAM
T-20 World Cup 2026: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ...
Sidhu Moosewala Murder Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਕਾਬੂ