ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2916751
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab News: ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:27 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ NDPS ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਅਤੇ 67 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

TAGS

Punjab Government NDPS ActionHead Constable NDPS PowersPunjab Police Empowered

Trending news

Punjab Government NDPS Action
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ
Una News
Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री
Mansa District Court
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Sunil Jakhar
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅੰਕੜੇ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
Himachal Pradesh University
हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करेगा HPU आपदा केंद्र
Avtar Singh Karimpuri
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
Kiratpur Sahib
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Mansa news
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਕਰੀਮਪੁਰੀ
Sultanpur Lodhi news
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪੈਕੇਜ ਨਾਕਾਫੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
Gurdaspur News
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ
;