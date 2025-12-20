Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

Punjab Vidhan Sabha session:​ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:58 PM IST

TAGS

Punjab Cabinet MeetingPunjab Vidhan Sabha SessionDecember 30 assembly session

