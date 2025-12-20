ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

Punjab Vidhan Sabha session: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
