ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

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Supreme Court DA Case(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਅੰਧੇਵਾਹ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ (ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹38,600 ਹੈ ਅਤੇ 42% ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ₹54,812 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60% ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ ₹36,960 ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ₹1,832 ਤੋਂ ₹17,852 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹38,600 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹36,960 ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹23,100 ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 60% ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਧੇਵਾਹ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ ₹61,760 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ ₹36,960 ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.59 ਤੋਂ 2.72 ਤੱਕ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2.57 ਫੈਕਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅੰਧੇਵਾਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 82% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਵਰਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 52% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 57.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਧੂ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 6% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਲਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼, 2021, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੰਧੇਵਾਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28%, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 28% ਤੋਂ 34%, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ 38% ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 38% ਤੋਂ 42% ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਸੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਲਿੰਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨੂੰ "ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ" (ਮੇਅ ਅਕਸੈਪਟ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ "ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ"।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। "ਯਤਨ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਯਤਨ" ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਧਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਂਗਾਈ-ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਿੰਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੂਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਬਚੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ; ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਲਪੀ ( ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ₹58,064.05 ਕਰੋੜ ਹੈ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਖਰਚੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ।
ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਦਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੀਕ ਦਰ, ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 6% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੀ.ਏ. ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਡੀ.ਏ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ "ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ" (ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਨਖਾਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ (ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਮੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰ-ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਆਜ, ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।