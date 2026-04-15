ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Parshuram Jayanti 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:32 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Parshuram Jayanti 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਵਾਮੀ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖ ਮਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਤਰਿਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਤਰਿਤੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸੰਧੀਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜਮਦਗਨੀ ਸਨ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੇਣਕਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।

ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ
ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸ਼ੂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਸ਼ੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਨਾਮਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

Trending news

Parshuram Jayanti 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਉਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Himachal Weather
हिमाचल में 17 अप्रैल को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 19 तक बारिश के आसार
Ashok Mittal ED Raid
ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
CBSE 10th Result 2026
ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Himachal diwas
हिमाचल दिवस पर PM मोदी और CM सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
tanda news
ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ
Fatehgarh Sahib News
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਿਚ 8 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ
Ashok Mittal ED Raid
AAP ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ