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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਦਰਜ

Punjab Elderly Welfare Program: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 7,552 ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (NCD) ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, 2,181 ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, 6,234 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ), 11,991 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, 3,395 ਨੱਕ, ਕੰਨ ਤੇ ਗਲੇ (ENT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 2,202 ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:48 PM IST
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ, 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਦਰਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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