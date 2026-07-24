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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

Punjab Government News: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੂਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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