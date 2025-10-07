Advertisement
Punjab Health Department: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਉਤੇ ਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Punjab Health Department: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ (ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਫਿਨਇਲਏਫਾਈਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਕਲੋਰਫੇਨਿਰਾਮਾਈਨ ਮੈਲਿਏਟ ਸਿਰਪ) ਬੈਚ ਗਿਣਤੀ-SR13 ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:44 PM IST

Punjab Health Department: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ (ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਫਿਨਇਲਏਫਾਈਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਕਲੋਰਫੇਨਿਰਾਮਾਈਨ ਮੈਲਿਏਟ ਸਿਰਪ) ਬੈਚ ਗਿਣਤੀ-SR13 ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਈਕਾਲ (46.28 ਫ਼ੀਸਦੀ  w/v) ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਵੰਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bharti Singh Pregnancy: ਕਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nawanshahr Encounter: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਸਰਪੰਚ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ

