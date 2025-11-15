ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Punjab government order: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੱਤੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
Punjab government order: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ-
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਮਿੱਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।