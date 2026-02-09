Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3103466
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ

DSP Bikramjit Singh Brar: DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਠੇਜ ਅਪਰਾਧ (Organised Crime) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ

DSP Bikramjit Singh Brar: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ Bikramjit Singh Brar ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਠੇਜ ਅਪਰਾਧ (Organised Crime) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

DSP Bikramjit Singh BrarPunjab governmentpunjabi news

Trending news

cancer causes
ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
Amarinder Singh Raja
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ
SGPC Inquiry
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
Bilaspur News
मंच से फिसली जुबान या बड़ा सियासी संकेत? विधायक ने अनुराग ठाकुर को कहा ‘मुख्यमंत्री’
Punjab Unseasonal Rain
ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ; ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼
aam aadmi party protest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
mandi news
रिवालसर के बाद अब कुंतभयो झील खतरे में! बढ़ता जलस्तर बना घरों के लिए आफ़त
Gold price today
10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ! ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ
Sri Akal Takht Sahib
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Student Shot News
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ; ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ