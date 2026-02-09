ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ

DSP Bikramjit Singh Brar: DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਠੇਜ ਅਪਰਾਧ (Organised Crime) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
DSP Bikramjit Singh Brar: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ Bikramjit Singh Brar ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਠੇਜ ਅਪਰਾਧ (Organised Crime) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।