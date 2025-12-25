Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3052840
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:49 AM IST

Trending Photos

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PAPRA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ SOP ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Punjab newsPunjab governmentAAP governmentpunjabi news

Trending news

Jarnail Bajwa
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਈਡੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
kidney
ਸਿਰਫ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ Kidney ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ!
Post office Scheme
FD ਤੇ RD ਵੀ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੇਲ! 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 7 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Malerkotla News
ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
The 50 Reality Show
'Bigg Boss' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'The 50'
Guru Gobind singh Prakash Purb
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
Punjab news
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Weather Alert Today
Weather Alert: ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ?
Shivank Awasthi Murder
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਖੁਰਾਣਾ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
Palmistry
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ 'ਰੇਖਾ' ਤਾਂ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਚਮਕੇਗਾ ਕਰੀਅਰ