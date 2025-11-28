ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਲਈ 133 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ

Shri Anandpur Sahib News: ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Trending Photos
Shri Anandpur Sahib News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ,ਪੁਲ , ਪੁਲੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਲ, ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾ ਨਹਿਰਾ ਉਤੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਂਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੇਨ, ਸੋਕ ਪਿੱਟ ਅਤੇ ਸਟੌਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇਗਾ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋ ਅੱਪਰ ਦਬੂੜ ਤੱਕ ਸੜਕ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋ ਲੋਅਰ ਦਬੂੜ 101.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋ ਚੀਕਣਾ, ਬਲੋਲੀ, ਅੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਾਸੋਵਾਲ ਤੋ ਬਰਾਰੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਹਿਰੋਲੀ ਤੋ ਖਮੇੜਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੂਰੇਵਾਲ ਅੱਪਰ ਤੋ ਗਾਗਰਾਂ ਮੰਦਿਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੋਅਰ ਬੱਢਲ ਤੋ ਹਰੀਵਾਲ ਰੋਡ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਮੀਢਵਾ ਲੋਅਰ ਤੇ ਅੱਪਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਨਿੱਕੂਵਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਰਸੇਵਾ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਤੋ ਮੋਠਾਪੁਰ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਮਟੋਰ, ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਮਾਣਕਪੁਰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੜੋਲੀ ਲੋਅਰ ਤੋ ਸਕੂਲ ਤੇ ਭਨੂਪਲੀ ਬਾਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਦਬਖੇੜਾ ਤੋ ਕਲਿੱਤਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਾਹੇ ਤੋ ਗੱਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 37.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਜੀ ਐਨ ਰੋਡ ਤੋ ਰਾਏਪੁਰ, ਪਲਸਰੀ ਤੋ ਬੰਦਲੈਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲਵਾਂ ਨੰਗਲ ਤੋ ਨਾਨਗਰਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਅਵਾਨਕੋਟ ਤੱਕ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਫ ਮਜਾਰਾ ਤੋ ਹਰਸਾਬੇਲਾ 24.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਲਗਰਾਂ ਤੇ ਹਰਸਾਬੇਲਾ 44.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੈਸੋਵਾਲ ਤੋ ਪੱਤੀ ਡੁਲਚੀ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੱਤੀ ਡੁਲਚੀ ਤੋ ਹਰਸਾਬੇਲਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੱਤੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋ ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ ਸੜਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਨਾਮ ਦੋਲਾ ਬਸਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਲਾਣ ਤੋ ਜਿੰਦਵੜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਾਨਗਰਾ ਸਹਿਜੋਵਾਲ ਤੋ ਬੈਸਪੁਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।