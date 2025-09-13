Nangal News: ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ
Nangal News: ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ

Nangal News: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:39 PM IST

Nangal News: ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ

Nangal News (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਉਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ (ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ) ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਡੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੰਗੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Nangal Newsrana kp singhpunjabi news

;