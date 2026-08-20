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2018 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੈਂਸ, ਕਿਹਾ- ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ’

Punjab Government Schools: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ (ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ) 2.0 ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 20, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:20 PM IST
2018 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੈਂਸ, ਕਿਹਾ- ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ’

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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