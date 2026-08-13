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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

Punjab Water Royalty Rajasthan: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 13, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:45 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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