ਪਨਸਪ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

Trending Photos
PUNSUP Officials Suspend News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸਪ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਨਸਪ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਮਾਨਸਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰੀਖਕ ਦਰਜਾ 2 ਬਠਿੰਡਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦਰਜਾ 2 ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦਰਜਾ 1 ਬਠਿੰਡਾ, ਪਵਿੱਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੀਖਕ ਦਰਜਾ 2 ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।