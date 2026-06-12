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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

DIG Border Range Amritsar Transfer: ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ DIG PAP ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ (IPS, RR: 2011) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:12 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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