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ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

Punjab Groundwater News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 109 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 31, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:33 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
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