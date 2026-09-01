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ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 12,861 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

Punjab GST Revenue: ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ GST ਮਾਲੀਆ 17% ਵਧ ਕੇ 12,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:45 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 12,861 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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