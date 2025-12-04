Advertisement
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਪ ਤੇ POCSO ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਪ ਕੇਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ POCSO ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:45 PM IST

ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।

ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

