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ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ , ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

Forest Guard Suspended News:

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:43 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ , ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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