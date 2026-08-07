ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ , ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ

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Forest Guard Suspended News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। NGT ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੇਹਪੁਰ, ਭਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ (DFO), ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। DFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਣ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 1,561 ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤੇਹਪੁਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 772, ਭਗਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 743 ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਵਿੱਚ 46 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਠੂੰਠਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
NGT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।