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15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ CM ਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ

Independence Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:44 PM IST
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ CM ਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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