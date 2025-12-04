Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3028660
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Officers Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:02 PM IST

Trending Photos

Punjab Officers Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

Punjab Officers Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Punjab Officers Transfer NewsPunjab IPS transferPPS officers transferpunjabi news

Trending news

himachal Assembly winter session
सड़कों की घटिया गुणवत्ता पर सदन में हंगामा, विक्रमादित्य ने ठेकेदारों को दी चेतावनी
Punjab Officers Transfer News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
Petrol pump
Petrol Pump ’ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਡ, ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਪਲਾ
Rupee Fall Impact
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਰਟ; ਰੁਪਏ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ
Rohtang Pass
रोहतांग पास की नई ट्रैवल एडवाइजरी: सीमित समय की मिलेगी अनुमति, जानें पूरी जानकारी
undefined
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Shimla fire
कोटखाई के बड़वी गांव में भीषण आग: 50 कमरे राख, आठ परिवार बेघर; सात करोड़ का नुकसान
Samana News
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੀ ਰੇਡ; ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ
vitamin deficiency
Vitamin Deficiency: ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਕਾਲੇ-ਨੀਲੇ ਦਾਗ਼?
Canada Gang War
ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ; ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ