Jalandhar News: जालंधर में ट्रैफिक लाइटों पर खड़े थे वाहन, पंजाब रोडवेज़ की बस ने चपेट में लिया

Jalandhar's Punjab Roadways road accident news today in Hindi: पंजाब के जालंधर स्थित गुरु नानक मिशन चौक में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब ट्रैफिक लाइटों पर अपनी बारी का इंताजर कर रहे वाहनों को पंजाब रोडवेज़ की बस ने अपनी चपेट में ले लिया.

बस चालक ने कार को टक्कर मारी जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक 7 वाहनों की टक्कर हो गई. इसके बाद बस चालक मौके से फरार हो गया लेकिन अन्य वाहन चालकों ने बस के कंडक्टर को मौके पर काबू कर लिया.

बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुआ हादसा!

गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि जालंधर के गुरुनानक मिशन चौक में बस की ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ. इस हादसे में 7 गाड़ियां क्षति ग्रस्त हो गई और बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

लोगो ने बस के कंडक्टर को पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि वो रेड लाइट पर खड़े थे कि अचानक उनकी गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी. ड्राइवर तो मोके से भाग गया था लेकिन कन्डक्टर को पकड़ लिया गया था जिसने बताया कि बस की ब्रेक फेल हो गई थी जिस कारण यह हादसा हुआ. हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि एमजीआर बस में से कोई तेल लीक नहीं हुआ.

इस दौरान यह भी बताया गया कि ड्राइवर पंजाब रोडवेज के डिपो में गया है जहां से उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी देकर वह जल्द ही वापस आ आएगा. हादसा होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

थाना डिवीजन नंबर चार की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारे मामले की जांच की और देखा कि वहां पर जिन वाहनों की टक्कर हुई है उनका काफी नुकसान हुआ है क्योंकि गाड़ियों के पीछे से टक्कर और आगे से टक्कर होने के कारण दोनों साइड से नुकसान हुआ है.

पुलिस ने कहा कि सभी क्षतिग्रस्त वाहनों और बस कंडक्टर को थाने ले जाया जा रहा है और अगर इनका वहां पर इस मामले पर नुकसान की भरपाई को लेकर राजीनामा हो गया, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि अगर आपसी समझौता ना हुआ तो जो भी बनती कार्रवाई होगी वह की जाएगी.

