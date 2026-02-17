Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3112813
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਜੇਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Punjab JE Arrest: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ)ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਜੇਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Punjab JE Arrest: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਈ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗਗਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ: ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ CM ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੇਈ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਈ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

 

TAGS

Punjab Power Department JE ArrestJE Bribe Casepunjabi news

Trending news

bikram singh majithia news
ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Kila Raipur Rural Olympics
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
Sri Anandpur Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ
Lakhpati Bitiya Yojana 2026
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
jalandhar news
20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Ludhiana Attack
ਲ਼ੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
AAP VDC Member Arrest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 800 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Transport Minister Injured
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹੋਏ ਫੈਕਚਰ
Himachal Rajaya Sabha Election
हिमाचल में फिर गरमाई राज्यसभा चुनाव की सियासत, क्या 2023 वाला ‘खेल’ दोहराएगा?
AAP Moga Rally DGP
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ