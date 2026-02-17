ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਜੇਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Punjab JE Arrest: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ)ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।
Punjab JE Arrest: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਈ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗਗਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ, ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਈ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੇਈ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਦਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਈ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
