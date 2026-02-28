Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Kabaddi Player Threat: ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:15 PM IST

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Kabaddi Player Threat: ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮਕਾਨ ਉਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਹਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਢੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੱਗੂ ਹਾਕਮਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ।

