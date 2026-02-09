ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ

Pratap Singh Bajwa on Harbhajan Singh Eto: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Trending Photos
Pratap Singh Bajwa on Harbhajan Singh Eto: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਾਮ ETO ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।