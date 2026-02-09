Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3103593
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ

Pratap Singh Bajwa on Harbhajan Singh Eto: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:31 PM IST

Trending Photos

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ

Pratap Singh Bajwa on Harbhajan Singh Eto: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਾਮ ETO ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।

TAGS

Pratap Singh BajwaPunjab Leader of Oppositionpunjabi news

Trending news

Kullu News
RDG पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही! BJP उपाध्यक्ष विनोद कुमार का बड़ा हमला
PPS Officers Promotion
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਿੰਨ DSP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ SP ਬਣਾਇਆ
Punjab and Haryana High Court Threat
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
DSP Bikramjit Singh Brar
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ
cancer causes
ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
Amarinder Singh Raja
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ
SGPC Inquiry
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
Bilaspur News
मंच से फिसली जुबान या बड़ा सियासी संकेत? विधायक ने अनुराग ठाकुर को कहा ‘मुख्यमंत्री’
Punjab Unseasonal Rain
ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ; ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼