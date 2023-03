Ludhiana crime news: दोस्तों ने बनाई छात्रा की अश्लील वीडियो, छात्रा ने गंदे नाले में छलांग लगाकर की खुदकुशी

Punjab's Ludhiana crime news in Hindi: पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है की ताजपुर रोड पर एक 11वीं की छात्रा ने गंदे नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उस छात्रा का एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था. उस युवक के साथ की एक फोटो उनके एक अन्य दोस्त ने मोबाइल से चुरा ली थी जिसके बाद उस छात्रा को बलैकमेल किया जा रहा था.

इतना ही नहीं इस तस्वीर की आड़ में उससे पैसे भी एंठे जा चुके थे. मिली जानकारी के मुताबिक छात्र ने एक ढ़ाई पेज का खुदकुशी नोट भी लिखा है. छात्रा का नाम नगमा बताया जा रहा है और उसके द्वारा लिखे गए सूसाइड नोट में उसने बताया कि वह रोहित नाम के एक युवक के साथ प्यार करती थी.

उसने यह भी बताया कि उसने रोहित के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई थीं जिसे उन दोनों के दोस्त संजीव ने धोखे से चोरी कर लिया था. नगमा ने बताया कि संजीव पहले रोहित को डराता रहा और बलैकमेल कर उससे पैसे लेता रहा. हालांकि रोहित ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए संजीव को नगमा के पीछे लगा दिया.

इसके बाद संजीव उसे बलैकमेल करने लगा और उसने उसे वीडियो काल की और उसकी वीडियो बना ली. यह वीडियो दिखाकर उसने नगमा से 30 हजार रुपए ले लिए थे. इसके बाद भी वह और पैसों की मांग कर रहा था.

इन सब से प्रताड़ित हो कर छात्रा ने गंदे नाले के किनारे मोबाइल और एक नोट छोड़कर छलांग लगा दी. इस दौरान उसके शव को तलाश करने का प्रयास जारी है.

