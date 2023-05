Ludhiana News: लुधियाना की सड़क में अचानक आई दरारें, जानिए पूरा मामला

Punjab's Ludhiana's street crack news in hindi today: पंजाब के लुधियाना जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहां हाल ही में जिले से गैस लीक की खबर सामने आई थी वहीं आज यानी शुक्रवार को कोट मंगलसिंह क्षेत्र की सड़क में अचानक दरारें आ गईं. बताया जा रहा है कि यह दरारें सीवर के मैनहोल तक पहुंच गई हैं.

इस दौरान आसपास के रहने वाले लोगों को शक है कि सीवर में गैस रिसाव होने की वजह से ऐसा हुआ है. उनका यह भी मानना है कि गैस का अंदर रिसाव हुआ और उसने जमीन को उखाड़कर बाहर आने का रास्ता बना लिया।

हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क के हिस्से पर गैस के प्रभाव की संभावना से इनकार किया है और उनका दावा है कि हवा क्रॉस न होने की वजह से ऐसा हुआ है.

फिलहाल इसके मुख्य कारण क्या है वह तो पता नहीं चल पाया है लेकिन अधिकार इसके कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. जब लुधियाना के कोट मंगलसिंह क्षेत्र की सड़क में अचानक दरारें आ गईं, तो लोग वहां इक्कठे हो गए और आस पास में आ रहे लोगों को सतर्क किया.

अभी कुछ दिनों पहले ही लुधियाना के एक सीवरेज में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हुई थी. ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की आठ सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हादसे वाली जगह और सीवरेज मैनहोल की जांच की. इस कमेटी ने 30 जून को अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपनी है.

