ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Free ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਂਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਦਾਦਾ–ਪੋਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ—ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Dainik Bhaskar ਦੇ ਖ਼ਬਰ ਮੁਕਾਬਕ, ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ, ਰਨਰ-ਅਪ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਕੂਨ ਹੈ।