Punjab News: पंजाब पुलिस ने किया 'हनी ट्रैप' गिरोह का पर्दाफाश, 3 महिला गिरफ्तार

Punjab's Mohali Honey Trap Group exposed news: मोहाली जिला पुलिस ने शुक्रवार को पंजाब में तीन महिलाओं की गिरफ्तारी के साथ एक 'हनी ट्रैप' और डकैती गिरोह को पकड़, उनका पर्दाफाश किया है. बता दें कि महिला आरोपियों की पहचान गौरी, सीमा और प्रीति के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि यह तीनों हरियाणा के अंबाला की रहने वाली हैं. पुलिस ने इनके पास से दो हजार रुपए नकद बरामद किए हैं और पुलिस के पास दर्ज शिकायत के मुताबिक, यह रुपये लालरू के किसी निवासी से छीने गए हैं.

डेराबस्सी के एएसपी डॉ. दर्पण अहलूवालिया ने कहा कि इन महिलाओं की कार्यप्रणाली एकांत स्थानों के पास खड़े होकर आते-जाते पुरुषों को लुभाने और फिर आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें लूटने के बाद अंबाला भाग जाने की थी.

लेकिन इससे पहले ही इनका पर्दाफाश हो गया. अधिकारी ने आगे बताया कि महिलाओं से जुड़ी लूट की पिछली घटनाएं कभी सामने नहीं आईं क्योंकि पीड़ित शर्म से ग्रस्त रहे और कभी थाने नहीं पहुंच सके.

बता दें कि पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 379-बी (स्नैचिंग) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है.

