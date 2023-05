Punjab News: पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की होटल में गोली लगने से हुई मौत

Punjab's Mohali News Today in Hindi: पंजाब के मोहाली जिले से एक खबर सामने आ रही है कि फेस 9 एक निजी होटल के कमरे में कांस्टेबल अश्वनी की संदिग्ध हालातों में गोली लगने से मौत हो गई है. (Mohali Police Constable Found Dead in Hotel)

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा लहूलुहान हालत में कांस्टेबल अश्वनी को सेक्टर 32 के अस्पताल में पहुंचाया गया जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया.

हालांकि पुलिस अधिकारी इस संबंध में कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट वहां से नहीं मिला लेकिन यह जांच का विषय है कि गोली अचानक चली या एएसआई द्वारा सुसाइड किया गया है. (Mohali Police Constable Found Dead in Hotel)

आगे की जानकारी देते हुए एसएचओ फेस 11 ने बताया कि अश्वनी सुबह से ही मोहाली के निजी होटल के कमरे में आकर रह रहा था. रात को जब कमरे से गोली चलने की आवाज आई तो होटल स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा व देखा की अश्वनी लहूलुहान बिस्तरे पर पड़ा हुआ था.

बता दें कि मृतक के पिता भी चंडीगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हैं. फिलहाल पंजाब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

