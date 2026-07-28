Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ DBT ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ DBT ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

Mukh Mantri Mawan Dhiya Satkar Yojana: ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:20 PM IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ DBT ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पौंग बांध का बढ़ता जलस्तर बना खतरा! फतेहपुर प्रशासन अलर्ट, बढ़ाई निगरानी
Nurpur news1 hr ago
2
Amritsar Bar Association News2 hrs ago
3
Bilaspur landslide2 hrs ago
4
PHD Scholar Dies of Electrocution3 hrs ago
5
Chamba Accident3 hrs ago