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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

Mukh Mantri Sehat Yojana: ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:51 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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