‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ; ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, NDPS ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 89% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ

Yudh Nasheyan Virudh:
Yudh Nasheyan Virudh: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 88-89% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ 80% ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ 81%, 2024 ਵਿੱਚ 85% ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 88% ਹੋ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 89% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, SOPs, ਅਤੇ 60-ਪੌਇੰਟ ਚੈਕਲਿਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।