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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

Punjab OTS Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 31, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTS-2025 ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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