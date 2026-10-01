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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਰ

Paddy Procurement 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1,887 ਮੰਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ₹42,786 ਕਰੋੜ ਦੇ CCL ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 17% ਨਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:27 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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