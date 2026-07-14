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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PM-ਰਿਲੀਫ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, FARISHTEY ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿੰਕ; ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ

Punjab PM Relief Scheme 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:16 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PM-ਰਿਲੀਫ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, FARISHTEY ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿੰਕ; ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PM-ਰਿਲੀਫ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
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